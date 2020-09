Caen. "Buena Vista Social Club", ou l'histoire de la musique cubaine

Dans le cadre de la Foire internationale "Viva Cuba", Caen Evénements - en collaboration avec le cinéma LUX - propose une projection en plein air. A l'image du thème de 2020, c'est le documentaire Buena Vista Social Club qui a été choisi. Ce film culte de Wim Wenders retrace l'enregistrement d'un album par le groupe Buena Vista Social Club associé à des archives et des interviews. On y retrouve Compay Segundo, Eliades Ochoa ou encore Ry Cooder (compositeur pour le film Paris, Texas). Principalement tourné à La Havane, ce documentaire dresse le portrait d'un groupe mythique et mondialement connu. Rendez-vous vendredi 25 septembre à 20 h 30 au parc des expositions. Informations : 02 31 85 10 21.