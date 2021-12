Athlétisme. Flavie Renouard, titrée sur 3 000 m steeple : "Tout m'a directement réussi !" 

Championne de France espoir et vice-championne de France Élite de 3 000 m steeple, la Mondevillaise Flavie Renouard, 20 ans, revient sur son exploit.

Avant d'arriver à ces titres, quel est votre parcours en athlétisme ?

"J'ai commencé il y a 5 ans et j'ai pris une licence à l'EAMH dans la foulée. Depuis, je progresse petit à petit. Je me suis directement mise au demi-fond. Pour la petite histoire, je faisais du basket à l'époque et j'étais obligée de faire les cross UNSS au collège. J'arrivais tout le temps première et j'adorais ça. Puis un jour, je suis devenue championne de France UNSS de cross et je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je fasse de l'athlétisme. Et j'ai adoré, tout de suite."

Comment s'est déroulée cette course qui restera inoubliable pour vous ?

"Ce n'était que mon deuxième 3 000 m steeple. J'ai directement accroché sur cette discipline, j'aime la distance et la technique que demandent les obstacles. La course s'est bien passée, je suis partie assez progressivement avant d'accélérer. À la fin, ça s'est beaucoup joué au mental et on avait déjà vu que celle qui a gagné, Alice Finot, était un peu au-dessus."

Qu'est-ce que ce titre d'envergure nationale représente dans votre jeune carrière ?

"C'est mon plus gros accomplissement, oui ! Déjà, c'était mes premiers championnats Elite à l'extérieur, je sortais de ma première année espoir, c'était mon premier 3000 m steeple de niveau national et au final, tout m'a directement bien réussi. J'ai conscience que monter sur le podium aux championnats de France n'est pas donné à tout le monde. C'est clairement la réussite de ma carrière en athlétisme pour l'instant !"