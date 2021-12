Football (N1, N2, N3). Le FC Rouen à l'assaut de Chartres pour se rapprocher du podium

Après avoir été solides à Fleury, les Diables Rouges ont remporté une précieuse victoire contre Saint-Malo (0-1) lors de la 6e journée de National 2. Les joueurs de David Giguel tenteront, samedi 26 septembre, de confirmer face aux Chartrains. "Il faut continuer, on va travailler encore cette semaine pour être prêts et se focaliser sur Chartres", a confié le défenseur du FCR, Valentin Sanson. En National 1, après avoir décroché trois points contre Villefranche, QRM n'a pas réussi à enchaîner face à Concarneau (1-1). Un nul qui est loin de satisfaire Bruno Irles : "C'est la déception qui prime sur la fin de ce match que l'on avait si mal entamé, mais je restais serein car je sentais que mes joueurs reprenaient l'emprise en seconde période."

Vendredi 25 septembre, les Quevillais retrouveront Robert-Diochon, face à Laval. La réserve de QRM accueillera quant à elle, l'AG Caen, samedi 26 septembre. Dans le même temps, Oissel défiera le FC Dieppe, une réaction est attendue après la défaite surprise en Coupe de France des Osseliens.