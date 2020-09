Patrimoine rouennais. Run & Visit: le livre enfin publié !

Le livre tant attendu par ses adeptes du Run & Visit vient de sortir, édité chez Sutton à 4000 exemplaires en juin dernier et ils s'arrachent déjà comme des petits pains ! C'est une belle victoire pour Laurence, coach sportive de la salle de sport rouennaise Planète bien-être, qui a mis en place le concept du Run & visit en 2017 à Rouen : "Il s'agit de découvrir le patrimoine rouennais en courant ou en marchant. Le circuit est jalonné d'étapes et de petits commentaires pour allier plaisir sportif et connaissances culturelles".

C'était tout à fait inédit à Rouen : " Les grandes capitales européennes proposaient déjà ce genre d'activités mais il n'y avait pas d'arrêt commenté. Leurs circuits étaient surtout destinés aux gens de passage. Mes visites plaisent surtout aux Rouennais et aux habitants de la métropole qui veulent mieux connaître leur territoire". Et ça marche ! " Depuis le début je propose très régulièrement de nouveaux circuits et les participants sont vraiment demandeurs. J'ai beaucoup d'habitués ! En fin de visite, ils me sollicitent pour des compléments d'infos : c'est ainsi que j'ai eu l'idée d'en faire un livre afin de leur permettre de refaire le parcours par eux-mêmes en prenant leur temps d'approfondir ce qu'ils avaient pu apprendre pendant la visite sportive".

Le livre présente 15 circuits thématiques pour chacun desquels l'itinéraire est tracé sur le plan de la ville et de nombreuses illustrations permettent de retrouver facilement les monuments cités. Le livre fourmille d'informations sur l'histoire, la vie quotidienne, l'architecture et est enrichi par de nombreuses anecdotes : "C'est le résultat d'un travail sur le long terme ! mais c'est aussi et surtout le fruit de ma passion", confie Laurence qui consacre une salle entière à ses livres sur le patrimoine rouennais à son domicile. " es circuits m'ont permis d'allier mes diverses compétences : j'ai fait des études de lettres classique et d'archéologie avant de me consacrer au sport. Pour composer mes circuits, j'ai fait de nombreuses recherches et j'ai aussi pu bénéficier des conseils éclairés et des connaissances de trois guides conférenciers rouennais : Myriam Houdard, Jacques Tanguy et Corinne Ruault". Après ces 15 circuits sur des thèmes aussi variés que la mythologie grecque, les maisons à pan de bois, la musique, ou encore les métiers de bouches, Laurence Catel ne s'arrêtera certainement pas là : elle fourmille d'idées pour un prochain tome !

Pratique. Laurence Catel, Rouen histoire et patrimoine, 15 circuits à découvrir en baskets, Editions Sutton, 20€