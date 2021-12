Football (Ligue 2) . Caen concède deux points face à Chambly 

Le match.

On ne change pas une équipe qui gagne dit l'adage. En revanche, il dit aussi qu'un match ne fait jamais l'autre en matière de football. Souverains à Rodez en seconde période la semaine passée, le onze de Pascal Dupraz ne l'est pas face à Chambly en entrée de rencontre. Tour à tour, Ghezoui par deux fois (10e, 14e) puis Sunsjara (17e, 22e) se créent de très grosses occasions dans une défense normande trop passive. Heureusement sans effet comptable. Caen ne parvient pas à trouver de carburation dans ses développement, Bammou étant le seul à signer un coup de tête juste hors cadre avant la pause (41e).

Pas suffisant, assurément. De quoi faire sortir Gioacchini et entrer Jeannot pour Pascal Dupraz au repos (46e). L'idée est de pouvoir redonner un coup de fouet aux Malherbistes. Manqué. Car rien ne change réellement, même si les deux entraîneurs tentent à plusieurs reprise de changer leur fusil d'épaule. Caen possède toujours le cuir, sans effet réel. Mais dans cette nuit, un coup franc de Deminguet est toutefois dévié par Jaques sur sa propre transversale (65e). Mais dans la foulée, Bammou est logiquement exclu en deux minutes et l'affaire s'enterre dans un face à face de bloc qui ne veut plus rien laisser filtrer. Mission accomplie après 90 minutes qui ne resteront clairement pas dans les annales.

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Lissorgue, Spectateurs : 4554

Avertissements : Caen : Deminguet (16e),Goncalves (23e) , Bammou (71, 73e), Chambly : Derrien (42e), Doucouré (50e), Soubervie (72e), Exclusion : Bammou (73e)

CAEN : Riou, Yago (Vandermersch 72e) Weber, Rivierez (cap), Armougom, Gonçalves (Pi 72e), Deminguet (N'Gouabi 90+2e), Oniangue, Gioacchini (Jeannot 46e), N'Sona, Bammou, entr : Pascal Dupraz

CHAMBLY : Pinoteau, Soubervie (David 85e), Dequaire, Jaques, Danger, Beaulieu, Derrien, Flochon (Belos 85e), Sunsjara (Correa 79e), Ghézoui (Stojanovski 27e), Doucouré, entr : Bruno Luzzi