Seine-Maritime. Deux adolescentes en scooter blessées après un choc avec un camion

Le choc a eu lieu sur la rue des Canadiens à Eu, samedi 19 septembre vers 16h05. Deux adolescentes de 15 ans en scooter sont entrées en collision avec un camion. L'une d'elle a été grièvement blessée et souffrait d'une plaie ouverte à la jambe. Elle a été évacuée par l'hélicoptère Viking du Samu vers le CHU de Rouen. L'autre adolescente a été plus légèrement touchée et conduite, elle aussi vers le CHU. La circulation a été coupée dans le secteur, le temps de l'intervention des secours.