Yvetot. Protection : les dernières nouveautés

Chaque année en France, des ménages sont victimes de cambriolages ou de tentatives de cambriolage. Et dans la majorité des cas, les habitations n'étaient pas protégées par des systèmes de sécurité. Pourtant, dans 95 % des cas, la présence d'alarmes fait fuir les cambrioleurs. Alors qu'il en existe une multitude, vers laquelle se tourner ? "Avant d'acheter, il faut se poser les bonnes questions : savoir quels sont ses réels besoins et quels sont les accès que l'on veut contrôler, indique Sonia Delait, du Mr. Bricolage d'Yvetot.

Contrôle à distance

Parmi les systèmes d'alarme récemment arrivés sur le marché, les alarmes sans fil. Ces nouvelles gammes permettent notamment de pouvoir interroger à distance son système d'alarme via son smartphone. L'une des seules conditions pour pouvoir installer ce type de matériel est d'avoir une connexion internet. "Vous aurez une liaison wi-fi entre votre central, votre récepteur internet et votre téléphone. Ensuite, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez contrôler à distance ce qui se passe chez vous si vous avez le déclenchement de l'alarme." Une fois le pack acheté, il faut ensuite s'interroger aux endroits stratégiques à protéger, sachant que la majorité des personnes passent par la porte d'entrée. "Dans les packs, vous avez des contacteurs d'ouverture, qui sont des petits modules d'alarmes qui vont se fixer sur le montant fixe de la porte et sur le battant. Dès qu'ils ne seront plus en face, un signal d'alarme va se déclencher", souligne la responsable. En parallèle des alarmes, les particuliers peuvent également faire l'acquisition de caméras. "Vous n'êtes pas obligé d'installer une alarme, mais pouvez seulement avoir des points de contrôle par le biais de caméras que vous pourrez également contrôler depuis votre téléphone."