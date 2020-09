Bayeux. La rue Saint-Jean piétonne tous les soirs

La rue Saint-Jean à Bayeux sera piétonne de 19 heures à 1 heure du matin. Cette mesure avait déjà été expérimentée pendant l'été. Elle sera mise en place dès ce vendredi 18 septembre, jusqu'à la fin du mois.

Cela doit permettre, selon la municipalité, de favoriser la distanciation physique et d'éviter les rassemblements trop denses dans cette rue où se situent de nombreux bars et restaurants et qui est de ce fait très fréquentée.