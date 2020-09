Manche. Grandes marées : la pêche à la coque interdite sur la côte est

Les grandes marées d'Équinoxe ont lieu du jeudi 17 au dimanche 20 septembre. Le plus fort coefficient est attendu samedi, à 113. Un régal pour les amateurs de pêche à pied. Notez néanmoins que le ramassage des coques est interdit sur une partie de la côte est de la Manche. Huit communes sont concernées : Sainte-Marie-du-Mont, Audouville-la-Hubert, Saint-Martin-de-Varreville, Saint-Germain-de-Varreville, Sainte-Mère-Eglise, Saint-Marcouf, Fontenay-sur-Mer et Quinéville. En cause : les mauvais résultats sur le suivi microbiologique des coques.