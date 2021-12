Le Havre. Port zéro carbone : HAROPA mise sur l'électricité, le GNL et l'hydrogène

Le port du Havre poursuit sa mutation écologique pour tendre vers un port zéro carbone. Des investissements sont en cours pour proposer aux navires des carburants écolos.

L'électrification des quais

Ça commence par le déploiement de bornes électriques sur le long de l'axe Seine pour l'électrification des navires fluviaux à quai. HAROPA vient d'obtenir une aide de 1,8 million d'euros de l'Europe pour l'installation de 78 bornes d'ici octobre 2023. Ces bornes permettraient d'économiser 5 300 t/an d'équivalent carbone. Les bateliers sont demandeurs. Quand un navire reste longtemps à quai, l'électricité lui revient moins cher que le fioul. Au Havre, trois bornes sont déjà en service : deux sur le Terminal Multimodal et un quai de Marseille (coursières fluviales). L'électrification du terminal croisière (pointe de Floride) est aussi en projet, d'ici deux ans. Le projet est pour l'instant à l'étude. Les investissements sont importants, de l'ordre de 20 millions d'euros. Pour alimenter un paquebot en électricité, il faut installer des transformateurs haute tension. À moyen terme, des études seront aussi réalisées pour électrifier le port de commerce, en commençant par les terminaux Nord puis Port 2000.

Le Gaz Naturel Liquéfié et l'Hydrogène

D'autres pistes sont à l'étude pour décarboner le port. HAROPA propose à ses clients du GNL (gaz naturel liquéfié) en remplacement du fioul lourd. Mais les armateurs traînent un peu des pieds devant les cours très bas du pétrole. Ils préfèrent souvent équiper leurs flottes de scrubbers, permettant de "laver" les échappements et ainsi réduire les émissions en soufre. Les résidus sont d'ailleurs collectés et traités par le port du Havre. La demande est en revanche importante du côté des transporteurs routiers. Une station gaz a d'ailleurs ouvert le 23 août dernier au Terminal Multimodal.

La prochaine étape semble être l'hydrogène. HAROPA Le Havre scrute de près cette technologie, une usine (H2V Industry) devant voir le jour sur la zone industrielle de Port-Jérôme-sur-Seine. L'hydrogène pourrait être le carburant de demain, mais pour l'heure, il n'existe pas encore de navires ou de poids lourd utilisant ce carburant.