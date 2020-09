Buzz. Jean-Pierre Pernaut ne présentera plus le 13 heures de TF1

Le monde du PAF est en émoi. Après 33 ans de bons et loyaux services auprès de 5 à 6 millions de téléspectateurs du lundi au vendredi, Jean-Pierre Pernaut ne présentera plus le 13 heures de TF1. Une décision qui prendra effet à l'issue de la saison.

Loin d'abandonner ses fidèles, il conservera toutefois l'animation des dispositifs "SOS Villages" et "Le plus beau marché de France". Il sera également présent sur la chaîne LCI et sur différentes opérations de TF1.