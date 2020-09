Orne. Chevaux mutilés : le Conseil départemental mobilise ses agents

Les mutilations de chevaux, dans l'Orne. Mardi 15 septembre, le président du Conseil départemental a décidé de mobiliser les agents du service des routes, que le quotidien amène à intervenir jour et nuit dans le département. Au-delà de leurs tâches, il leur a été demandé d'être des observateurs à proximité des haras, en lien direct avec la police et la gendarmerie et en complément de toutes les autres initiatives de surveillance des agressions dont les chevaux pourraient être victimes.