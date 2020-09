Calvados. Le Rassemblement national présente sa liste pour les sénatoriales

Emmanuel Norbert-Couade, délégué départemental du Rassemblement national, mènera la liste du parti aux sénatoriales du dimanche 27 septembre. Aux côtés de cet élu de Mézidon : Chantal Henry, conseillère régionale et élue à Mondeville, Philippe Chapron, élu à Bayeux, Isabelle Gilbert, conseillère régionale et élue à Caen, et Jean-Philippe Roy, conseiller régional de Noues de Sienne. Le RN défendra un "rééquilibre territorial". "Les grandes intercommunalités fleurissent un peu partout, mais la véritable démocratie de proximité régresse", poursuit la tête de liste. Il regrette la perte d'autonomie des communes, trop dépendantes des dotations de l'Etat. Le RN regrette par ailleurs la "métropolisation", qui "accentue la fracture territoriale". Emmanuel Norbert-Couade estime que ces thématiques pourraient sensibiliser davantage de grands électeurs qu'il y a six ans. "Nous connaissons des maires ruraux qui sont électeurs du RN mais préfèrent rester loin des projecteurs." En 2014, la liste Front national de Philippe Chapron avait obtenu 4,53 % des suffrages.