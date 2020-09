Saint-Lô. Opération Cœur de Ville pour redynamiser les centres-villes

Yves Le Breton, le directeur de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires dans la Manche, était ce lundi 14 septembre dans le département, à Saint-Lô et Carentan. La mission de l'agence qu'il préside est de conseiller et soutenir les communes dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets afin de redynamiser les centres-villes, dans le cadre d'un programme d'actions Cœur de ville.

Les problématiques que rencontrent ces villes sont identifiées, elles sont d'ailleurs souvent similaires, détaille Yves Le Breton.

Pour accompagner ces communes, un fonds d'un milliard d'euros a été budgétisé, le plan de relance annoncé par le Premier ministre peut aussi être engagé sur des actions liées au commerce notamment.

Une convention a d'ailleurs été signée ce lundi 14 septembre à Saint-Lô, en préfecture.