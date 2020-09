Alençon. Forte chaleur : "Tous les ans on bat de nouveaux records"

Un pic de chaleur débute ce lundi 14 septembre. Il n'empêche pas les habitants d'Alençon de sortir sous ce soleil de plomb. 32°C pour une mi-septembre en Normandie, est-ce inhabituel, est-ce le réchauffement climatique, ou est-ce normal ? Tendance Ouest a fait appel à la mémoire des Alençonnais : "Avant, il y avait des saisons marquées, on avait froid en hiver, en été il faisait chaud", confie une habitante. "Il n'y a plus de différence entre la Normandie et le sud", affirme une autre résidente.