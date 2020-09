Calvados. Une partie de l'A 84 fermée la nuit en raison de travaux

L'A 84 sera fermée de nuit pour travaux dans le sens Rennes-Caen, du lundi 14 au mercredi 30 septembre. Ces travaux se situeront sur les communes de Grainville-sur-Odon, Mondrainville, Mouen, Verson et Bretteville-sur-Odon, entre l'échangeur n°45 "Monts-en-Bessin" et l'échangeur n°9 "Porte de Bretagne", pendant dix nuits entre 20 heures et 6 heures en deux phases.

Pour la première phase, du 14 au 22 septembre, les travaux sont prévus entre les échangeurs n°45 "Monts-en-Bessin" et n°48 "Verson – SaintManvieu-Norrey". Pour la seconde phase, du 16 au 30 septembre, les travaux se feront entre les échangeurs n°48 "Verson – Saint-Manvieu-Norrey " et n°9 "Porte de Bretagne".