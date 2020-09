Cotentin. Six mines neutralisées au large de Cherbourg

Trois mines ont été découvertes en mer samedi 12 septembre, au large de Cherbourg-en-Cotentin, et trois autres le lendemain par le chasseur de mines tripartite (CMT) L'Aigle, de la Marine nationale. Elles ont toutes été neutralisées pour un équivalent TNT de 1 415 kg. En Manche et mer du Nord en 2019, 1 786 engins historiques (en mer et sur l'estran) ont été détruits, ce qui a représenté 19 tonnes (19 100 kg) d'équivalent TNT.