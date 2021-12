Foire de Caen. L'île de Cuba, comme si on y était

Après l'espace et les coulisses du cinéma les années passées, la foire de Caen nous fait voyager cette année aux Caraïbes avec pour thématique : Viva Cuba. L'exposition s'étend sur près de 1 500 m2 et fait découvrir aux visiteurs son histoire ses plages, ses villages, etc. "Cette année, c'est l'évasion, le voyage, la découverte… mais Cuba ce n'est pas que ça. C'est aussi une culture formidable avec la danse, la musique, le sport, la littérature et des paysages extraordinaires", indique Paul Séchaud, directeur de Caen Événements.

¡ Musica !

À découvrir lors de cette exposition : la reconstitution d'un village cubain authentique avec sa place de village, sa fabrique de cigares, les fameuses voitures anciennes de Cuba, Cadillac, Buick et Chevrolet, ainsi qu'une exposition photos de portraits et paysages pris sur la plus grande île des Caraïbes. "Cette exposition, c'est d'abord une ambiance qu'on a créée au travers de six grands espaces où vont déambuler les visiteurs. Le parti pris est de positionner les visiteurs lors de la révolution cubaine de 1959."

L'exposition présente également de grandes figures de Cuba : "Il y aura bien sûr Fidel Castro, le Che Guevara ou encore Ernest Hemingway. On pourra même aller dans le bureau du célèbre écrivain que l'on a reconstitué." L'occasion de découvrir l'univers de cet écrivain au travers de portraits du prix Nobel de littérature et de récits autour de son œuvre Le vieil homme et la mer.

Un petit marché artisanal sera reproduit avec des échoppes et des spécialités de l'archipel. Enfin, l'ambiance cubaine se fera ressentir grâce au rythme de la musique avec, au milieu du décor, un duo de musiciens qui emmènera les visiteurs dans leur pays à travers des sonorités latino.