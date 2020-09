Eure. Thales réduit les suppressions de postes à Pont-Audemer

La direction du groupe Thales a annoncé vendredi 11 septembre une diminution du nombre des postes qu'elle veut supprimer dans son usine de Pont-Audemer (Eure), passant de 150 suppressions à 70. Lors d'une réunion avec des représentants du personnel, au siège de Thales à La Défense, "la direction a proposé 70 suppressions de postes" par départs volontaires, au lieu des 150 initialement prévues, a déclaré Laurent Trombini, coordinateur CGT au sein du groupe de technologies.

"Le plus grand employeur de la région"

"Il y a eu une vraie avancée. On espère encore mieux d'ici à la semaine prochaine" et une nouvelle réunion mercredi 16, au cours de laquelle les syndicats devront donner leur avis sur le projet, a-t-il ajouté. Réclamant une diversification des activités du site de Pont-Audemer, alors que le marché de la carte SIM est en décroissance, 150 personnes ont manifesté au pied de la tour abritant le siège de Thales à La Défense, selon la police.

"Une délégation d'une dizaine de salariés" a été reçue par la direction des affaires sociales du groupe, a indiqué Philippe Somville, délégué syndical CFE-CGC de l'usine normande. "Nous avons demandé à la direction de s'intéresser à la réindustrialisation du site", qui compte environ 320 salariés actuellement, a-t-il dit. "On a toujours ce volet de départs volontaires et aucun engagement de la direction sur la reconversion du site, ça nous préoccupe. On veut des projets concrets. Que vont devenir les salariés quand le marché de la carte SIM sera éteint ?", s'est-il inquiété. Et "Thales est le plus grand employeur de la région. C'est tout un territoire qui est impacté", a-t-il souligné, en relevant que "l'État est actionnaire à 26 %" du groupe.

La direction a cependant "accepté la mise en place d'une commission paritaire pour réfléchir à la réindustrialisation du site", afin d'apporter "de nouvelles productions" à cette usine, "seul site de fabrication de cartes SIM en France", a précisé M. Trombini.

La direction de Thales n'a pas souhaité s'exprimer sur ce dossier.

Avec AFP