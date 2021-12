Cyclisme. Feu vert in extremis pour le 4e Tour de l'Orne !

La préfecture de l'Orne joue avec les nerfs des organisateurs du Tour de l'Orne cycliste 2020 !

Après la Covid-19 et ses nombreuses contraintes d'organisation, il a d'abord fallu convaincre les Gilets jaunes qui vont se remobiliser à partir du samedi 12 septembre, de ne pas entraver le départ de l'épreuve à Flers.

Alors que le Tour doit s'élancer samedi 12 septembre à la mi-journée, ses organisateurs n'ont reçu le feu vert de l'État que vendredi 11 septembre dans l'après-midi ! En cause, le parcours de l'étape en ligne du dimanche 13 septembre, pourtant connu de tous depuis des semaines. Il devait passer par Monts-d'Andaine, 1 800 habitants, où une élection municipale est organisée ce jour-là. "Impossible, donc, que la course y passe", a décrété la préfecture jeudi 10 septembre. En catastrophe, les organisateurs sont allés modifier sur place le fléchage dans la nuit de jeudi à vendredi et ils ont déposé vendredi matin une nouvelle proposition de circuit. Finalement validée. Ouf !