Calvados. Le port du masque obligatoire près des écoles s'étend

De nouveaux arrêtés préfectoraux ont été pris, lundi 7 et mardi 8 septembre, rendant obligatoire le port du masque à l'abord de certains établissements scolaires du département. Sont concernés les écoles maternelles, primaires, collèges et lycées de Honfleur, Bayeux et Falaise, les écoles maternelles et primaires de Colleville-Montgomery et les abords du groupe scolaire Jean-Baptiste Couture à Saint-Aubin-sur-Mer. Ces arrêtés sont valables jusqu'au vendredi 16 octobre.