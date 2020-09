Tendance Confidences. L'Institut normand de sciences religieuses a ouvert ses portes

L'Institut normand de sciences religieuses (INSR) a ouvert ses portes début septembre à Caen et à Rouen, sous l'autorité de Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen.

En lien avec l'Institut Catholique de Paris

Cet institut, dont Mgr Lebrun est le Modérateur, propose un enseignement en sciences religieuses conforme au programme de l'IER, ISSR (Institut supérieur de sciences religieuses) de l'Institut catholique de Paris (ICP) auquel il est rattaché. C'est le Theologicum – Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'ICP qui, tout en garantissant la qualité de la formation dispensée, délivrera au nom du Saint Siège le diplôme canonique (Baccalauréat canonique en sciences religieuses), qui équivaut à une licence européenne en vertu des accords qui régissent l'enseignement supérieur en Europe.

Formation à Caen et Rouen

La mission de ce nouvel institut est de favoriser la formation des laïcs, religieux et religieuses, "afin qu'ils enrichissent leur propre vie chrétienne, qu'ils soient capables de rendre raison de leur foi". Les centres de Caen et de Rouen unissent leurs forces pour répondre aux besoins de l'Église. L'Institut normand des sciences religieuses est issu du Centre d'études théologiques de Caen, ouvert en 1971, et du Centre théologique universitaire de Rouen, ouvert en 1996. Ce nouveau projet de l'Église est une réponse au souhait du Pape François, qui appelle à "une relance des études pour tout le peuple de Dieu" (cf. Veritatis Gaudium, 8 décembre 2017).

Pratique. Télécharger le programme de l'Institut Normand de Sciences Religieuses