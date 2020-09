[Rencontre]. Nathan, 12 ans, originaire d'Alençon, sur le plateau de The Voice Kids

Patrick Fiori, Jenifer, Soprano, ou Kendji, vont-ils se retourner ?

Un Ornais sera sur le plateau du dernier Prime de sélections à l'aveugle de The Voice Kids, samedi 12 septembre. Nathan a 12 ans. En raison du travail de ses parents, Nathan vit désormais à Londres, mais il est né à Alençon, où René Patrice, son grand-père, est bien connu ; c'est grâce à lui que l'ado s'est intéressé à la musique. Après la musique, Nathan s'est mis au chant. C'est sa professeur de chant qui l'a mis au défi de participer à The Voice Kids. Il a dit "d'accord" et il a passé les nombreux castings sans réelle difficulté, "grâce à beaucoup de travail", explique-t-il. Samedi 12 septembre, il participera à la dernière sélection à l'aveugle de cette saison de l'émission. Patrick Fiori, Jenifer, Kendji Girac ou Soprano vont-ils se retourner… ? Vous le saurez samedi soir. Nathan l'avoue, "c'est avec un peu de stress" qu'il est monté sur scène, devant les caméras : il sait bien que 3 millions et demi de téléspectateurs le regarderont, dont sans doute, beaucoup d'Ornais. Et assurément, ses grands-parents, à Alençon.