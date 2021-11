Télévision. Bertrand Kamal, candidat de cette saison de Koh Lanta, est décédé

Koh Lanta en deuil. La production de l'émission, Adventure Line Productions, a annoncé ce jeudi 10 septembre le décès de l'un des candidats de cette nouvelle saison, Bertrand Kamal, à l'âge de 30 ans.

Le candidat originaire de Dijon avait annoncé il y a quelques jours dans une interview être atteint d'un cancer.

TF1 et Adventure Line Productions annoncent que cette saison de Koh Lanta sera dédiée à la mémoire de Bertrand Kamal, "en accord avec la famille".

La famille #KohLanta est en deuil. . #BertrandKamal était un homme attachant, plein d'humour et d'une joie de vivre sans faille. Toutes nos pensées accompagnent Annick et Samir, ses parents, ainsi que ses proches pic.twitter.com/htjE7hbuH3

Suis dévasté par le décès de Bertrand-kamal hier soir. Il avait 30 ans. Je l'ai connu comme aventurier de Koh Lanta et je l'ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j'ai partagé tant d'instants privilégiés. Il m'avait ému aux Fidji, il m'a bouleversé après... 1/3 pic.twitter.com/pUCg6P962J

2/3 il m'a impressionné par son courage, son mental, sa tendresse et son altruisme.

Un grand monsieur, un mec en or, un aventurier formidable.

Sa vie a été courte mais si riche et intense, faite d'amour, de joie, de générosité.

Honorons la mémoire de cet homme si bon pic.twitter.com/9dd232ekBd