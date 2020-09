US Open: nouveau combat, mais Serena est toujours là

Elle affrontera jeudi en demies Victoria Azarenka (27e) ou Elise Mertens (18e) qui se départageront en soirée.

Williams, qui s'est imposée 4-6, 6-3, 6-2, n'a plus perdu avant les demies à l'US Open depuis 2007.

Mais mercredi, contre la Bulgare Tsvetana Pironkova, qui revenait à la compétition après trois ans d'arrêt, l'Américaine a difficilement débuté son match.

"J'étais fatiguée. J'avais les jambes lourdes, je manquais d'énergie", a-t-elle reconnu après ce rare duel de mamans.

Si bien que Pironkova, variant énormément ses coups et gratifiant même son adversaire de coups droits chopés, a beaucoup gêné la 8e mondiale.

Totalement libérée, décomplexée et sans aucune pression apparente, Pironkova a donc remporté la première manche et enchaîné par un break d'entrée de 2e set.

Mais Serena est alors redevenue Serena et elle a fait du Serena: les cris de rage sont devenus des hurlements et elle est petit à petit revenue dans la partie, en débreakant immédiatement.

"Je continue de me battre, je ne baisse jamais les bras et j'avance...", a-t-elle souligné avec satisfaction.

Et même si Pironkova a continué de jouer le tout pour le tout, Williams a renversé l'équilibre de la partie.

Reste qu'à bientôt 39 ans (elle les fêtera le 26 septembre), Serena Williams s'est offert un nouvelle bataille éreintante après avoir battu, avec le même type de difficultés, Maria Sakkari 6-3, 6-7 (6/8), 6-3 en 8es de finale et Sloane Stephens 2-6, 6-2, 6-2 au 3e tour.

"Mieux débuter"

Or elle devra enchaîner sa demi-finale dès jeudi.

"Oui, la bonne nouvelle, c'est que je suis de nouveau capable d'enchaîner les matchs, mais il va falloir que je trouve un moyen de mieux débuter", a-t-elle estimé.

Dans le tableau masculin, doit se déterminer mercredi la demi-finale du bas du tableau, nettement plus relevé que le haut, surtout depuis la disqualification de Novak Djokovic.

Les deux joueurs les plus en forme depuis le début du tournoi s'affrontent en journée dans un duel fratricide entre les Russes Daniil Medvedev (5e) et Andrey Rublev (14e).

Le premier, finaliste magnifique l'an dernier contre Rafael Nadal, n'a pas encore cédé le moindre set du tournoi et a balayé tous ses adversaires sans trop transpirer.

Il passe son premier vrai test face à son compatriote, qu'il côtoie sur les courts depuis leurs jeunes années. Rublev, au tennis explosif quand celui de Medvedev est plus réfléchi, a pris sa revanche au tour précédent face à Matteo Berrettini, un autre cogneur, qui l'avait éliminé l'an dernier en 8es.

L'ultime quart messieurs opposera en fin de programme Dominic Thiem (3e) à Alex de Minaur (28e).

L'Autrichien, finaliste à Roland-Garros en 2018 et 2019 et à l'Open d'Australie 2020, espère bien concrétiser enfin. L'US Open 2020 aura forcément un nouveau vainqueur, pour la première fois depuis Marin Cilic à l'US Open 2014, et pour la première fois depuis Stan Wawrinka à l'US Open 2016, il s'agira d'un autre que Novak Djokovic, Rafael Nadal ou Roger Federer.