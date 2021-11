Seine-Maritime. Les dirigeants de Renault en visite à l'usine Alpine de Dieppe

C'est une visite discrète, mais importante pour le site Alpine à Dieppe. Mercredi 9 septembre, Jean-Dominique Senard, président du groupe Renault, et Luca Di Meo, directeur général de Renault, se sont rendus sur place.

Entretien à la mairie

Ils ont "rencontré la direction du site, les salariés et leurs représentants syndicaux", indique Sébastien Jumel, député communiste de Seine-Maritime qui a participé à cette rencontre. Les deux représentants de Renault ont d'ailleurs été conviés en mairie pour un échange de plus d'une heure avec le maire de Dieppe, Nicolas Langlois.

"Tous les deux ont pu constater lors de leur visite de l'usine, l'engagement, le savoir-faire des personnels, de l'ouvrier au cadre", retient Sébastien Jumel.

"Des propos rassurants"

"En regroupant sous la marque Alpine une marque puissante, symbole du made in France possible, l'ingénierie de Renault sport, la Formule 1 Renault, l'usine Alpine de Dieppe et la partie commerciale d'Alpine, on place Dieppe dans un environnement plus fort [...] A ce stade, Jean-Dominique Senard et Luca Di Meo ont indiqué que le projet autour d'Alpine devait se consolider avant de nouveaux prolongements."

Sébastien Jumel ajoute que "Jean-Dominique Senard et Luca Di Meo ont tenu des propos rassurants sur l'avenir de notre fleuron industriel qui devra continuer avec les salariés et l'ensemble des acteurs du territoire à mettre l'accent sur ses atouts et ses forces".