[Vidéo] Seine-Maritime. Covid-19 : une campagne de dépistage pour les étudiants sur le campus

Pas d'inscription pour les meilleurs horaires ou les matières les plus prisées. Si des étudiants faisaient la queue devant un bâtiment du campus de Mont-Saint-Aignan, le mercredi 9 septembre, c'était pour une opération de dépistage du Covid-19. Dans une salle transformée en centre de prélèvement, Valentin Jeanne et son équipe de la protection civile sont à l'œuvre : informations, prise de coordonnées, prélèvements… "C'est important car les étudiants, avec la promiscuité, peuvent facilement être atteints. Et puis, on imagine que si on ne va pas à leur rencontre, dans leurs locaux, ils ne viendront pas d'eux-mêmes", décrit le responsable.

10 000 tests en un mois

Pendant un mois, sur les différents campus de l'Université de Rouen, ce ne sont pas loin de 10 000 tests qui vont être effectués. Faustine, elle, est venue avec ses camarades de l'école de psychomotricité : "On part bientôt en stage, donc c'est bien de savoir. Même s'il n'y a pas de suspicion, ça sera une confirmation." D'autant plus que la réponse est rapide, entre 24 et 48 heures après le test.

Après un peu plus d'une heure d'attente, les étudiants sont finalement pris en charge par un membre de la protection civile, qui les guide tout au long de l'opération. C'était par exemple le cas d'Ugo, qui se faisait tester pour la deuxième fois.