Alençon. L'Ornais Benoît Leroyer vit sa passion du cyclisme sur le Tour de France

Ils sont au moins deux Ornais sur le Tour de France : le grimpeur de l'équipe Cofidis Guillaume Martin. Et Benoît Leroyer, qui explique : "C'est un rêve de gamin d'être sur le Tour, c'est une chance, on est des centaines chaque année à espérer y participer."

Concentré chaque jour sur son guidon de moto, il pilote un photographe de l'organisation du Tour. Benoît est grand fan de vélo, il est le président de l'Union cycliste Alençon-Damigny. Malgré la Covid, il n'aurait laissé sa place, pour rien au monde ! "Il y a moins de public, mais il y en avait par exemple beaucoup sur l'étape entre Oléron et l'île de Ré. On doit porter le masque du matin au soir, mais la course reste la même." II explique aussi qu'il n'est pas surpris des performances de l'autre Ornais, Guillaume Martin : "Il a des qualités et cette année, avec un Tour taillé pour les grimpeurs, je ne suis pas surpris du tout."

Benoît Leroyer espère revenir sur le Tour 2021. D'ici là, il devrait être sur les classiques belges, mais aussi sur Paris-Roubaix. Quand à son pronostic sur les Champs-Elysées, c'est Roglic.