Le Havre. Cancers de l'enfant : le combat d'une mère

Le combat d'une maman, au Havre, Ludivine Rouzes. Elle est désormais mère de quatre enfants et son aînée, Emma, est morte du cancer à l'âge de deux ans. Atteinte d'un neuroblastome (tumeur au-dessus du rein), aucun traitement n'existait à l'époque. C'était il y a cinq ans. Depuis, Ludivine Rouzes se bat pour faire avancer la recherche. Elle est devenue ambassadrice de l'association Imagine For Margo.

La maman organise des actions pour récolter des fonds (50 000 euros en 2019). Jusqu'au jeudi 17 septembre, elle a lancé une tombola en ligne. 70 lots sont à gagner, tous donnés par des commerces, des associations ou des personnalités du Havre. Des artistes comme Jace, Mascarade ou Teuthis, ainsi que des photographes comme Arnaud Tinel et 2 Seb ont fait don d'une œuvre pour soutenir la cause. Autre action : "A leur santé". Il s'agira de la 5e édition ce vendredi 11 septembre. Les bars et restaurants du Havre vont reverser une partie de leur recette du jour à l'association Imagine For Margo.

2 500 enfants et adolescents déclarent un cancer tous les ans en France et 500 en meurent. Il existe soixante types de cancers différents chez les enfants. Ce ne sont pas les mêmes que chez les adultes et les traitements ne sont pas les mêmes.