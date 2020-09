Manche. Les Bouchées cherbourgeoises maintenues

Le feu vert a été donné par la préfecture de la Manche vendredi 4 septembre. Les Bouchées cherbourgeoises auront bien lieu dans le centre-ville, du vendredi 18 au dimanche 20 septembre, avec au compteur 38 restaurateurs qui proposeront aux locaux et touristes des bouchées à 2 euros l'unité, avec soit une création originale, soit une miniaturisation de leur plat. Néanmoins le principe même de balade gustative n'est pas possible à cause du contexte sanitaire.

Des agents de sécurité mobilisés

"On appelle au discernement de chacun. Ceux qui achètent des bouchées peuvent soit s'installer à une terrasse pour les manger, soit les ramener chez eux. Mais enlever son masque pour consommer une bouchée en pleine rue restera l'exception", prévient le maire délégué de Cherbourg-Octeville, Sébastien Fagnen. Le masque devra être porté dans les rues où il est obligatoire. "Des agents de sécurité seront mobilisés pour veiller au respect des gestes barrières", annonce Aurélie L'Hotellier, co-organisatrice. Malgré les contraintes, "je suis contente de l'avoir maintenu, car ça tient à cœur des Cherbourgeois et restaurateurs", confie Mathilde Mochon, à l'initiative de l'événement qui attire de plus en plus de gourmands (17 000 bouchées vendues en 2019). Le "passeport" (obligatoire) est à retirer auprès de l'office de tourisme ou dans les restaurants participants dès ce mercredi 9 septembre.

A noter la nouveauté de cette 5e édition : le brunch normand. Il sera organisé le dimanche midi Place de Gaulle, avec, au menu, des spécialités régionales et, en prime, un concert acoustique, celui du duo cherbourgeois The Deep.

Rendez-vous le vendredi de 15 h 30 à 22 heures, le samedi de 12 heures à 22 heures et le dimanche de 11 h 30 à 15 h 30.