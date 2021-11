Calvados. Xavier Le Coutour se lance dans les sénatoriales

C'est en convoquant Jacques Toubon, ancien défenseur des droits, que Xavier Le Coutour expose sa candidature aux élections sénatoriales du dimanche 27 septembre. "Quand il a quitté ses fonctions, il a mis en lumière la disparition progressive des services publics et le sentiment d'abandon vécu par nombre de citoyens", indique l'élu d'opposition caennais, qui partage ce constat.

Une liste sans étiquette

Il conduira donc une liste sans étiquette, intitulée "Travailler avec tous", construite autour d'un projet social axé en particulier sur l'accès aux soins et la problématique du vieillissement de la population. C'est la première fois que Xavier Le Coutour se présente à un scrutin national. "Le Sénat me semble le bon endroit : on s'y respecte, on travaille sur des questions concrètes et on y prend le temps de la réflexion." Xavier Le Coutour s'attachera, s'il est élu, à aider les communes à profiter efficacement des financements européens et à mettre en lumière "les belles expériences qui, malheureusement parfois, ne dépassent pas le territoire communal".

Aux côtés de Xavier Le Coutour : Reine Awadé, ancienne adjointe à Eterville ; Guillaume Gastebois, élu à Isigny-sur-Mer ; Catherine Rivière, élue à Thaon et Thierry Noël-Dubuisson, habitant de Feuguerolles-Bully.