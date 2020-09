[Vidéo] Rouen. Salle comble pour les 24 heures pour l'emploi

Il a fallu repenser un peu le principe du salon 24 heures pour l'emploi. Les visiteurs s'étaient inscrits à l'avance sur un créneau horaire précis d'une heure. Une heure pour visiter, au pas de course donc, les allées élargies d'un salon qui a dû se limiter à 41 exposants cette année, contre une cinquantaine, pour respecter la distanciation sociale. Armée, entreprises de logistique, du bâtiment, centres de formations, tous ont répondu présent avec des centaines d'offres à pourvoir. Une aubaine dans le marasme économique annoncé… "On porte ce message haut et fort. On recrute énormément et on recrute partout", explique Laurie Ortelli, responsable Relations humaines chez Altitude infrastructure. Anthony, lui, est venu chercher une entreprise qui l'accepte en alternance pour son BTS. "Sur certains secteurs, c'est difficile. Il y a de moins en moins de places et toujours autant de jeunes à chercher des places", assure le jeune homme. Même constat pour Solange, qui cherche un emploi dans le tertiaire et qui juge que "c'est un peu plus difficile qu'avant".

500 entretiens à l'issue du salon

Le contact direct sur le salon offre en tout cas toujours de bonnes opportunités de se faire remarquer. En 2019, 500 entretiens ont été obtenus à l'issue de l'événement, selon les organisateurs. Et le port du masque ou le respect de la distanciation ne semblent pas avoir gêné les visiteurs. "Il faut passer outre", lance Alexia qui cherche un emploi après son BTS métiers du notariat, jugeant que "ce n'est pas un frein". "C'est vrai que c'est moins fun, concède tout de même Laurie Ortelli. Il y a moins d'expressions physiques, visuelles, mais ça se fait !"

