Orne. Une première commune normande autonome en gaz naturel

À Fontenai-sur-Orne près d'Argentan, les travaux de construction d'un méthaniseur ont duré un an et le volume de gaz vert qui sera produit permettra de couvrir durant l'été, l'équivalent de la consommation annuelle de 2 000 logements neufs en chauffage, cuisson et eau chaude sanitaire.

Il s'agit de la seconde unité de méthanisation qui produit du gaz vert autour d'Argentan. En avril dernier, un autre méthaniseur situé à Beaulieu avait également injecté ses premiers mètres cubes dans le réseau de distribution de gaz naturel. La production cumulée des deux installations couvrira ainsi à terme l'ensemble des besoins en gaz des 3 650 foyers argentanais alimentés en gaz naturel. En hiver, plus de la moitié du gaz qui approvisionnera leur logement sera du gaz vert fabriqué localement. L'objectif de GRDF, à l'horizon 2050, est d'atteindre 100 % de gaz vert dans ses réseaux, soit en moyenne la mise en service chaque mois d'une nouvelle unité de méthanisation pour injecter du biométhane dans les réseaux normands.