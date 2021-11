Normandie. Mutilations : la filière des courses soutient les éleveurs équins

"Les acteurs de la filière des courses, qui travaillent quotidiennement au contact des chevaux dans le respect de leur bien-être, sont indignés par ces actes ignobles." C'est ce qu'ont annoncé France Galop, la Fédération nationale des courses hippiques et Le Trot dans un communiqué envoyé le lundi 7 septembre. A la suite des nombreuses mutilations sur des chevaux un peu partout en France, la filière des courses se "porte partie civile à chaque fois qu'un cheval de course de galop ou de trot sera victime d'actes de cruauté". Les professionnels des courses rappellent également les recommandations de la gendarmerie faites aux propriétaires d'effectuer une surveillance quotidienne et d'éviter de laisser un licol sur l'animal.