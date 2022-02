Les Bretons font leur fest-noz avec les Wop

Autrefois, en Bretagne, le fest-noz ponctuait traditionnellement les événements heureux de la société rurale. Cette fête célébrait un labeur collectif, le plus souvent agricole, quand il s'était bien déroulé, mais aussi un événement familial tel le mariage. Les chanteuses de Funten-Guilleux interpréteront le répertoire breton durant cette soirée. Une initiation aux danses bretonnes et un fest-noz auront lieu ce samedi 28 novembre à 20h et 21h, salle SMAQ, boulevard de Brest, quartier Pierre Heuzé. Entrée, 6,50€.



