Le Havre Seine Métropole. La communauté urbaine perd encore des habitants

En 2016, la communauté urbaine du Havre Seine Métropole comptait environ 269 000 habitants, soit 20 000 de moins qu'en 1975, selon la dernière analyse de l'Insee du jeudi 3 septembre. Parmi un ensemble d'agglomérations comparables, elle est la seule qui connaît une baisse de population sur cette période, même si ce recul ralentit depuis 2011. Si les tendances démographiques se poursuivaient, l'agglomération perdrait 15 000 habitants supplémentaires entre 2013 et 2040.

Le recul de la population de l'intercommunalité havraise s'explique en premier lieu par un déficit migratoire. Entre 2015 et 2016, 6 200 personnes ont emménagé dans la communauté urbaine, mais 7 500 ont quitté le territoire. Le Havre Seine Métropole perd ainsi 1 300 personnes, soit 0,5 % de sa population en 2016. Le déficit migratoire résulte principalement d'une moindre attractivité vis-à-vis des jeunes. Les jeunes actifs, qui représentent 41 % des 15-24 ans, sont plus nombreux à quitter la communauté urbaine qu'à y entrer. Le Havre Seine Métropole est en revanche attractive pour les plus de 65 ans. Avec 470 entrées et 310 sorties, elle gagne 160 personnes entre 2015 et 2016. Plus de 8 seniors sur 10 s'installent au Havre, notamment pour la proximité des services et équipements.