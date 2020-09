Barentin. Comment bien chauffer son domicile ?

Valérie Lasnon est éco-coach pour le magasin K-Bane, dans la zone commerciale du Mesnil Roux à Barentin.

Si les cheminées ont longtemps été un élément indispensable pour chauffer une maison, un nouveau choix s'offre aujourd'hui. Bien sûr, la traditionnelle cheminée reste possible, mais pour allier efficacité et économie d'énergie, il y a de bien meilleures solutions. "Nous souhaitons participer à notre niveau au respect de l'environnement et donc nous orientons nos clients vers des poêles à bois qui sont plus faciles à poser, moins énergivores, moins chers et offrent un meilleur rendement", détaille Valérie Lasnon. Mais il y a aussi les poêles à granulés, qui représentent 70 % des ventes. Ces poêles se gèrent tout seul, fonctionnent à l'électricité et brûlent ces granulés avec un rendement de plus de 90 %. Équipés de wi-fi, ils peuvent être gérés à distance et programmés. "Le coût est d'environ 3 000 €, mais très amorti grâce aux aides de l'État pour lesquelles K-Bane est mandataire", indique Valérie Lasnon.