Rouen. Les innovations pour sécuriser sa maison

Romain Durieu est à la tête de l'agence Proxeo/ADS sécurité au 42 rue Lecanuet à Rouen. Il détaille les nouveautés en matière de sécurité.

"Il est aujourd'hui essentiel de compléter son système d'alarme avec des produits de détection et de dissuasion extérieure", explique Romain Durieu. Différentes solutions existent, comme l'alarme avec sirène extérieure qui permet "de dissuader puis d'alerter", indique-t-il. "Il y a aussi l'appel téléphonique en auto-surveillance ou télésurveillance qui prévient les forces de l'ordre lors d'une intrusion." Il est aussi possible, très facilement, d'installer des caméras de vidéosurveillance dans son domicile ou aux abords pour enregistrer et voir à distance ce qu'il se passe. Le catalogue des produits est large et le coût évolue en fonction du choix du système. "La dernière possibilité, ajoute Romain Durieu, c'est l'inhalateur de fumée qui, en six secondes après effraction, remplit une maison de 120 m2 avec une épaisse fumée. C'est un complément pour une alarme et l'intrus sort aussitôt des lieux !"