Saint-Martin-de-Boscherville. Pom'pom'pom'pooom : un festival musical d'exception !

L'inénarrable Hélios Azoulay, compositeur audacieux et musicien émérite, a donné le jour à un festival musical anticonformiste, dont il célèbre la 2e édition. Il nous explique ses choix.

Comment est né ce festival ?

Après une expérience de directeur artistique pour le Printemps de Rouen il y a une dizaine d'années et l'organisation depuis plusieurs années du festival Tout est musique en Ardèche, j'ai eu le désir avec pom'pom'pom'pooom de me faire plaisir, en jouant les musiques que j'aime et en conviant des artistes dont j'apprécie particulièrement le travail.

Ce festival a pour vocation de générer des rencontres entre des univers musicaux qui sont a priori très éloignés. C'est une formule très éclectique, exigeante en termes de qualité, mais qui reste cependant très accessible pour le grand public à qui l'on propose de vivre une expérience insolite.

Comment les artistes ont-ils été sélectionnés ?

On retrouve dans ce festival aussi bien de la musique libanaise, du tango, que de la musique classique ou de la musique japonaise. Ces artistes sont chacun des maîtres dans leur discipline. Cette programmation m'a permis de rassembler des musiciens qui me sont chers : tel Daniel Seisoku Lifermann, un grand maître du Shakuhachi- une flûte traditionnelle japonaise en bambou- qui fut mon professeur il y a 15 ans, mais aussi l'artiste libanais Elie Khoury, avec qui j'ai eu l'occasion de jouer dans mon festival ardéchois. C'est avant tout une histoire d'amitié, de curiosité et d'échange.

Comment s'organisent les concerts de ce festival ?

Les artistes conviés dévoilent l'univers qui leur est propre puis, avec l'ensemble de musique incidentale que je dirige et moi-même, ils se prêtent au jeu d'un dialogue musical. Les compositions que les spectateurs vont découvrir sont totalement inédites. Les lieux choisis pour les concerts contribuent aussi à faire de ce festival un moment d'exception. En effet, je prends soin de sortir du cadre conventionnel : le concert de flûte japonaise sera donné à même le sable, dans un manège de chevaux, c'est la ferme des templiers qui accueillera le concert de musique libanaise et le récital de violon aura lieu dans le salon d'un particulier. On retrouve ainsi l'essence même de la musique de chambre, conçue pour être donnée dans un cadre intimiste.

Quelle est l'ambition du festival ?

C'est une formule vraiment originale. Mon objectif est de casser les codes de la musique, de décloisonner les styles et d'instaurer un dialogue entre des musiciens issus d'univers différents. Il ne s'agit pas de s'approprier un folklore étranger, mais plutôt de proposer un échange avec les modes d'expressions de chacun. Pour cela, je mise sur la curiosité des participants, l'excellence des musiciens et la magie de la rencontre !

Pratique. Les 11,12,13 septembre à Saint-Martin-de-Boscherville. 0 à 15 €. comitedesfetessmb.com