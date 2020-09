Rouen. Embarquez sur le Lutèce pour une croisière hors du temps vers la Bouille

Depuis maintenant 7 ans, Le Lutèce propose au départ de Rouen des balades commentées du port ou des excursions vers la Bouille. A l'occasion du festival Normandie impressionniste, c'est vers la Bouille que l'équipe de cette vedette de tourisme emmène les visiteurs le 13 et 27 septembre : "Naviguer sur la Seine le dimanche est idéal, le trafic est moindre et nos passagers apprécieront d'autant plus le paysage", explique Lylian Bougeard, chef de bord. C'est un paysage contrasté qui s'offre à leurs yeux entre une rive gauche industrieuse et une rive droite historique avec le Pavillon Flaubert, les nombreux manoirs d'armateurs, le couvent troglodyte de Sainte-Barbe ou encore la colonne Napoléon. "Nous prenons notre temps pour rejoindre le charmant village de la Bouille où nous ferons escale pour 3 heures, pour que les passagers puissent profiter des restaurants et de la balade", souligne Lylian Bougeard.

Pratique. Départ à 11h les dimanches 13 et 27 septembre quai Lesseps. 16 à 25 €. resa.rouentourisme.com