Métropole de Rouen. Masque obligatoire dans 44 communes : le nouvel arrêté dévoilé

La réflexion ne s'est pas faite par quartier ou par rue, en fonction de leur fréquentation, mais bien par communes entières. Depuis le vendredi 4 septembre, un nouvel arrêté rendant obligatoire le port du masque est entré en vigueur dans la Métropole de Rouen, comme le préfet l'avait confié la veille.

Les petites villes aussi concernées

Alors que l'ensemble des 71 communes étaient concernées auparavant, cette nouvelle mouture touche maintenant tout le territoire de 44 villes. Dans la liste, on retrouve évidemment les villes les plus peuplées et les plus fréquentées, comme Rouen, Elbeuf, Oissel, Grand-Quevilly, Saint-Étienne-du-Rouvray ou Tourville-la-Rivière et sa grande zone commerciale. Mais on y trouve aussi plusieurs villages de la périphérie, comme Boos, La Bouille, Les-Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen ou Quevreville-la-Poterie. Une décision que le préfet, Pierre-André Durand, justifiait déjà la veille par "les nombreux mouvements pendulaires entre ces villages et le centre-ville, mais aussi le passage des infirmières ou des facteurs".

Déjà applicable, ce nouvel arrêté concerne toujours tous les plus de 11 ans, de 7 heures à 2 heures. Les seuls exemptés sont les cyclistes, les joggeurs et les conducteurs de deux-roues, qui doivent toutefois avoir un masque sur eux pour le porter dès la fin de leur activité ou de leur trajet. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 €.

La liste complète des 44 communes concernées :

La liste des 44 communes concernées. -