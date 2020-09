Calvados. Le Bessin : zone touristique la plus touchée par la crise liée au Covid-19

La haute saison 2020 vient de se terminer pour les professionnels du tourisme. Selon le Conseil régional du tourisme et Calvados attractivité, 50 % des restaurants calvadosiens ne sont pas satisfaits de la fréquentation de leurs établissements. Quant aux campings, 60 % se disent satisfaits.

Au mois d'août, les Français, notamment les habitants d'Ile-de-France, étaient présents : ils représentent 77 % des touristes. Le nombre de vacanciers étrangers est en baisse par rapport à l'année dernière. De fait, 2019 était une très bonne année grâce au 75e anniversaire du D-Day. Bayeux et le Bessin sont les plus impactés par le manque de touristes, dont la plupart viennent de l'étranger. Or certaines frontières sont fermées, comme celles des États-Unis, et d'autres pays ont mis en place des quarantaines, comme le Royaume-Uni. Les professionnels du tourisme craignent la fin de saison : les taux de réservations sont très bas, à savoir 23 % pour septembre et 12 % pour octobre. Cependant cette année, beaucoup de réservations se font à la dernière minute, à cause du coronavirus.