Voile. Belle place pour Alexis Loison sur l'étape 1 de la Solitaire du Figaro 2020

Lancée dimanche 30 août depuis Saint-Brieuc (Bretagne), la 51e édition de la Solitaire du Figaro a vu sa première étape s'achever par la victoire de Xavier Macaire (Groupe SNEF), après un aller-retour de 642 miles via les côtes irlandaises. Chez les Normands, on n'est pas en reste, avec une très belle troisième place pour Alexis Loison (Région Normandie), qui a coupé la ligne d'arrivée à 6 h 24 ce jeudi 3 septembre à seulement 7'30'' du vainqueur. Fabien Delahaye (Loubsol), autre Normand en course est arrivé très bon cinquième, tandis que Fred Duthil (Technique Voile) s'est adjugé une toute aussi belle dixième place.

Le départ de la deuxième étape, qui emmènera les bateaux de Saint-Brieuc à Dunkerque, sera donné dimanche 6 septembre.