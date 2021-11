La Ferté-Macé. Les travaux de restauration de l'église Notre-Dame vont enfin débuter

Une église est un bâtiment cultuel. C'est aussi un élément du patrimoine d'une ville. Après 20 ans d'attente, les travaux de restauration vont enfin débuter sur le clocher nord de l'église Notre-Dame de L'Assomption, à la Ferté-Macé.

Une longue série de travaux

Construit dans les années 1850, l'imposant édifice est visible très loin à la ronde. Mais de près, il est évident que son état nécessite de très lourds travaux, qui n'ont que trop tardé. Il faut changer des pierres, refaire les joints, changer des pièces de charpente et consolider la toiture : des travaux sur toute la hauteur de l'édifice, dont la maîtrise d'œuvre sera assurée par François Pougheol, architecte du patrimoine.

Mais il ne s'agit sur la tour nord, que de la première d'une longue série de tranches de travaux qui doit débuter en janvier 2021 et qui est estimée à quelque 700 000 euros. Un immense échafaudage va être érigé pour un an. Puis, ce sera le second clocher, puis le porche… "L'appel d'offres sera signé dans quelques jours", précise le maire de la Ferté-Macé, Michel Leroyer.

L'État apportera 150 000 euros. Le Conseil départemental de l'Orne participe à hauteur de 20 000 euros. Outre les financements publics, l'Association pour la restauration de l'église multiplie les initiatives qui peuvent permettre de récolter des fonds. Elle a, par exemple, "obtenu le versement d'1,50 euro par paquet, soit une partie du prix de vente des sablés fabriqués non loin de là, à Lonlay-L'Abbaye, par la Biscuiterie de l'Abbaye", explique son président, Jean-Marie de Jacquelot.

Cette association organise aussi un concert acoustique de musique médiévale (dans l'église) avec le chanteur-troubadour Luc Arbogast, samedi 12 septembre à 20 h 30 (jauge limitée à 400 places en raison de la Covid-19). Réservation possible (25 euros/15 euros pour les moins de 15 ans) par mail, à l'adresse web : restauration.eglisefertemacé@gmail.com

Un don substantiel

Ce gros chantier qui va débuter reçoit également le soutien de la Fondation du patrimoine, qui, comme pour Notre-Dame de Paris, a mis en place une souscription publique, ouverte à tous "pour réunir les 2 ou 3 millions d'euros qui seront nécessaires à la réalisation de l'ensemble de ce chantier", explique Claude Trianon, le délégué de la Fondation dans l'Orne. "Chacun peut y participer, avec 66 % du don à déduire de ses impôts sur le revenu." À noter qu'une paroissienne fortunée a déjà offert 100 000 euros, pour participer à ce chantier et permettre de mener ces travaux à leur terme !