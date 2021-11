Alençon. Pour la rentrée 2020, le site universitaire fait sa pub en vidéo !

C'est la rentrée sur le Pôle universitaire d'Alençon. Une vidéo de découverte du campus est en ligne, à l'attention des nouveaux étudiants. Elle a été réalisée par le web-média des étudiants d'Alençon et le concours de Jessy. Étudiant originaire du Gabon, ce dernier préparait un DUT "Qualité Logistique Industrielle et Organisation", à l'IUT Grand Ouest Normandie, lorsqu'il y est resté confiné à cause de l'épidémie de Covid-19. C'est lui que l'on retrouve comme acteur, dans cette vidéo.