[Vidéo] Calvados. Un centre de kinésithérapie pour rééduquer les chevaux

Le Centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines (Cirale), pôle équin normand à Goustranville, s'agrandit avec Kinésia, inauguré lundi 31 août. "C'est une unité de kinésithérapie et de réadaptation fonctionnelle du cheval athlète", indique le professeur Jean-Marie Denoix, fondateur du Cirale. Cette nouvelle zone de soins est composée d'un tapis roulant et d'un tapis roulant immergé, de boxes pour accueillir les chevaux en rééducation, d'un solarium, ainsi que d'une piscine unique au monde avec une fosse permettant d'observer le cheval dans l'eau : "C'est l'élément phare du projet. Grâce à la partie vitrée, nous pouvons étudier les mouvements des chevaux à titre scientifique, explique Fabrice Audigié directeur du Cirale. On identifie précisément les lésions, ainsi on sait quels mouvements vont être indiqués ou contre-indiqués. L'autre aspect est qu'on va avoir des projets de recherche scientifique. On va équiper les chevaux de capteurs pour mesurer ses mouvements en termes d'amplitude, etc. Toutes ces données scientifiques, aujourd'hui, n'existent pas."