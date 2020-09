Football . Johan Gallon intègre la formation d'entraîneur professionnel

C'est une bien bonne surprise qu'a eue Johan Gallon, l'entraîneur de l'US Granville, ce mercredi 2 septembre en décrochant son téléphone. "Au bout du fil, c'était la FFF qui m'annonçait que j'étais finalement pris pour la formation au BEPF." Alors que la liste officielle des dix entraîneurs retenus avait été publiée le 13 août dernier, sans son nom, un événement inattendu a permis ce retournement de situation : "Le fait que Sylvain Didot, l'entraîneur de Guingamp, ait été limogé, il s'est désisté de la formation alors qu'il avait été retenu, explique Johan Gallon. Comme j'étais - et je ne le savais pas - premier sur la liste d'attente, j'ai donc été appelé." La nouvelle lui a été confirmée par Hubert Fournier, le Directeur technique national, à la mi-journée, pour une formation d'un an qui débutera le 14 septembre. Il s'agit là tout bonnement du Graal quand on est entraîneur de football, puisque ce BEPF (Brevet d'entraîneur professionnel de football) est le diplôme maximal en France. Et aussi le seul qui permet d'entraîner en Ligue 1 et Ligue 2 professionnelles.

La liste des dix entraîneurs de la promotion 2020 :

Xavier Collin (Epinal)

Cris (GOAL FC)

Johan Gallon (US Granville)

Christophe Delmotte (Valenciennes)

David Carré (Auxerre)

Eric Chelle (Martigues)

Loic Lambert (Blois)

David Linares (Dijon)

Alain Pochat (Villefranche)

François Rodrigues (Directeur de l'Académie du Havre AC)