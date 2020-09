Caen. Le restaurant universitaire sous le signe du Covid : à quoi ça ressemble ?

Kebab sauce provençale fait maison et cocktail sans alcool offert, la rentrée au restaurant universitaire débute bien pour les étudiants du Campus 5 à Caen ! Mais dès l'entrée dans le RU, impossible de rater l'écran affichant les mesures d'hygiène à respecter, Covid oblige.

Les règles d'hygiène à respecter sont affichées dès l'entrée dans le restaurant universitaire. -

Les étudiants doivent porter le masque et prendre du gel hydroalcoolique. Pour éviter de toucher les couverts, "les plateaux sont déjà prêts. Tout plat touché est pris !", explique Rodolphe Bleger, directeur du RU. Depuis son ouverture le lundi 17 août, 800 étudiants sont accueillis par jour, principalement issus du tutorat médecine, de l'EM Normandie et de l'IAE. Dès ce mardi 1er septembre, il faudra parfois absorber 1 800 jeunes par jour. "L'offre est simplifiée pour identifier rapidement les plats et éviter l'attroupement", poursuit-il.

Un boursier mange pour 1 €

À table, il convient de laisser une place sur deux entre les groupes. Pour un plat complet, l'étudiant lambda paye 3,30 € et, depuis cette rentrée 2020, un étudiant boursier mange pour seulement 1 €.