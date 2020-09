Cadeaux. Assez du ménage ? Laissez faire votre futur robot aspirateur !

Tendance Ouest vous simplifie le quotidien, en vous offrant votre aspirateur robot Roomba ! Cet aspirateur robot nettoie parfaitement votre logement grâce à ses nombreuses caractéristiques techniques telles que son aspiration puissante, sa navigation intelligente ou encore sa technologie Dirt Detect qui détecte les parties du sol les plus sales et permet au robot d'y consacrer plus de temps afin de les nettoyer en profondeur. Il aspire en profondeur saleté incrustée, débris et poils d'animaux en utilisant son système unique avec deux brosses en caoutchouc multisurfaces, avec une autonomie de batterie de 90 minutes.

Pour jouer, envoyez par SMS le mot TENDANCE au 7 11 12 (2x65cts+prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 4 septembre, entre 9 heures et 9 h 30 dans Normandie Matin avec Pierre.