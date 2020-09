Orne. A cause de la Covid-19, les annulations de toutes sortes se multiplient

Cette hypothèse avait déjà été évoquée, elle est désormais officiellement confirmée : la traditionnelle Fête du sport, organisée à chaque rentrée au parc des Promenades d'Alençon, est annulée. Elle est reportée "au plus tôt au premier semestre de l'an prochain". Autre confirmation d'annulation, toujours à cause de la Covid-19 : celle de Ferme en fête, véritable "salon de l'agriculture de l'Orne", qui accueille quelque 10 000 visiteurs à chaque mois d'octobre. Rendez-vous l'an prochain… La liste des concerts qui sont annulés ou reportés s'allonge, à La Luciole à Alençon : c'est désormais celui d'Insanity Alert, prévu le samedi 7 novembre, qui est annulé. La Luciole rembourse tout billet émis par elle-même, jusqu'au 30 septembre ; pour toute billetterie acquise par des réseaux de location, il faut s'adresser directement au réseau concerné. Enfin, c'est également l'annulation du colloque "Les énergies renouvelables et l'environnement" et de "la Fête de l'Abeille et de l'Environnement", qui devaient se tenir les 12 et 13 septembre à l'Écomusée du Perche, à Nocé.